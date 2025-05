Tribune libre

Quand l’histoire se répète

Une page de La Gruyère du 13 mai 1905 a été reproduite dans notre édition de mardi, ce qui a inspiré ce lecteur.

A quoi bon rester abonné à La Gruyère en 2025! Elle ne ressert que de la soupe réchauffée! Tenez: la page du 13 mai 1905:

– Des quais de gares accessibles aux handicapés, et rétablir les crachoirs!

– Genève: les Fribourgeois désirent-ils revenir au canton?

– A l’étranger, la guerre: un incident entre l’Inde et la Chine, remplacée aujourd’hui par le Pakistan!

– Inde encore, tremblement de terre, la Turquie n’est pas si éloignée…

– Meurtre au couteau: rien de nouveau sous le soleil. Le meurtrier de 1905 est remplacé par un jeune de 2025!

– Cyclone aux Etats-Unis: le cyclone a-t-il un œil? Aujourd’hui, deux jambes et une mèche!

Mais soyez rassurés, je reste…