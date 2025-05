Trois sœurs, trois swings et ce même ultime rêve américain

Liliya, Kseniya et Yuliya Favre incarnent la relève ambitieuse du Golf club la Gruyère.

La fratrie riazoise s’entraîne dans l’espoir d’évoluer un jour sur les greens aux Etats-Unis.

Rencontre au practice de Pont-la-Ville avant le départ de l’aînée en compétition internationale.

QUENTIN DOUSSE

GOLF. Le golf suisse s’est épris de l’affirmation au plus haut niveau de Kim et Morgane Métraux. L’histoire à succès se répétera-t-elle un jour avec les soeurs Favre? Liliya (15 ans), Kseniya (13 ans) et Yuliya (11 ans) en rêvent. Elles ont le talent, le caractère et une vie devant elles pour signer la carrière tant idéalisée. Loin du faste des célèbres greens américains, c’est dans l’anonyme practice de Pont-la-Ville que la fratrie de Riaz s’entraîne. Sous la houlette de Charles «Charly» Goux,…