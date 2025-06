«Downlands» de Norm Konyu: collusion de trépas

BANDE DESSINÉE

Norm Konyu

DOWNLANDS

Glénat

En 1996, James Reynolds perd sa sœur jumelle Jennifer. Il est hanté par les dernières paroles de la jeune fille de 14 ans: elle aurait aperçu un grand chien noir juste avant de mourir. Au cours de son enquête, James apprend que le canidé appartient à une légende locale de la petite ville anglaise où il vit et qu’il annonce un trépas. Accompagné d’une vieille femme, il plonge dans l’histoire locale et trouvera des mystères bien plus profonds que de simples mythes…

Nouveau venu dans le neuvième art, l’auteur canadien Norm Konyu – actif plutôt dans le domaine du dessin animé, notamment chez Dreamworks – frappe un coup magistral et inattendu avec Downlands. Le récit est construit en flash-back, de petites histoires entrecroisées qui, petit à petit,…