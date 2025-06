Télévision

La France fait partie des pays d’Europe où l’on compte le plus de chats et de chiens. Et pourtant chaque année en France, 200 000 animaux de compagnie sont abandonnés. Stéphane Bern présente une soirée dédiée à la cause animale destinée à récolter des dons.

Mercredi, à 21 h 05, sur FRANCE3.