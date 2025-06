Au pays des zombies, comme partout...

Samedi cinéma

PAR ROMAIN MEYER

28 ANS PLUS TARD. Vingt-huit ans après l’apocalypse, que reste-t-il de l’épidémie qui a transformé l’humanité en fous furieux sanguinaires – des zombies qui courent, très vite? Si l’Europe a pu éradiquer le mal, la Grande-Bretagne n’a pas réussi à s’en sortir et a été mise en quarantaine. Interdiction d’entrer, interdiction de sortir: le Brexit et le Covid revus à la sauce fin du monde. Quelques survivants sont néanmoins parvenus à s’organiser en communauté à l’ancienne, sans électricité, ni technologie moderne, reclus dans le passé. Ils sont sur une île qui n’est accessible qu’à marée basse, après avoir parcouru la seule et longue route disponible. Une île dans l’île, et encore une image de l’esprit isolationniste des Britanniques, presque idéalisé, qui a…