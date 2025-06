Au temps où Alfred devenait Hitchcock

Il y a un siècle, le futur maître du suspense faisait encore ses classes dans son pays d’origine. Une période à découvrir à travers dix films restaurés.

ROMAIN MEYER

Si on dit Alfred Hitchcock, tout amateur du 7e art citera Psychose, Les oiseaux, Fenêtre sur cour, Sueurs froides et bien d’autres encore. Chacune de ces œuvres porte sa marque, celle de son style, de sa maîtrise du rythme et de l’angoisse. Il est le plus reconnaissable des réalisateurs, par son physique particulier avec lequel il joue, mais aussi l’un des plus influents par sa technique cinématographique. Il a construit sa légende à Hollywood, mais sa carrière a bel et bien débuté dans sa ville natale, Londres, et ses premiers films sont muets: sur ses soixante ans de carrière, il en a passé une vingtaine dans des studios…