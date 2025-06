Battu, le JC Romont apprend

JUDO. Battu 8-2 par Genève samedi, le Judo-Club Romont pointe à la 7e et dernière place de Ligue nationale A à mi-championnat. Pas de quoi inquiéter son coach Joël Grandjean: «Il n’y a pas de risque de relégation cette saison et on savait qu’on ne ferait pas des progrès monstrueux sur les deux premiers tours.»

Les Glânois ne sont pourtant pas passés loin de décrocher le point défensif recherché à Genève. «Avec la victoire de Lorcan (Durussel) d’entrée et la défaite de Malo (Le Borgne) au golden score, on s’est dit que c’était bien parti. Malheureusement l’équipe n’est pas parvenue à poursuivre sur cette lancée.»

«Etre plus exigeants»

Pour Joël Grandjean, le néopromu manque encore «de profondeur et d’expérience. C’est une saison d’apprentissage, mais nous ne devons pas nous contenter…