RTS1, MARDI, À 20 H 10

Fraise, la confiture qui fait craquer les Romands

Que ce soit tartinée au petitdéjeuner pour bien démarrer la journée ou pour égayer un goûter, la confiture de fraise reste un incontournable. Mais quelle marque séduit vraiment les Romands? Préfèrent-ils une confiture au goût plus fruité ou plus sucré? Quelle texture fait l’unanimité? Et surtout, combien de temps peut-on la conserver sans risque? A bon entendeur a mené l’enquête et organisé une dégustation populaire. ■