A Bulle, le triplé de la tribu Philipona du CS Marsens

Le stade de Bouleyres accueillait les championnats fribourgeois d’athlétisme, samedi.

Les Philipona ont ramené trois titres cantonaux pour le CS Marsens.

Sous le soleil de Bulle, la famille de Vuippens a côtoyé des sprinteurs olympiques.

VALENTIN THIÉRY

ATHLÉTISME. Josiane et Michaël Philipona ont joué au chat et à la souris aux championnats fribourgeois d’athlétisme, samedi à Bulle. L’une et l’autre ont amélioré leur record du 100 mètres, Michaël, en 12”30, chipant finalement le titre honorifique du plus rapide de la famille à sa grande sœur qui riait jaune au moment des faits. «Mais notre petit frère Dario a le plus de potentiel», reconnaît Michaël Philipona.

Qu’à cela ne tienne, la fratrie du CS Marsens a trouvé son compte à Bouleyres. Chez les dames, à 21 ans et de retour de…