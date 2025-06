Camping Paradis

RTS1, MARDI, À 20 H 40

Fiançailles au Paradis

Deux ados, Evan et Maël font ami-ami dès le début de leur séjour au Camping. Leurs mères, Charlotte et Lisa en font autant. Lisa est venue avec son mari Mathieu qui prépare en secret et avec l’aide de Tom une demande en mariage surprise. Charlotte est mère célibataire depuis toujours. Mais le hasard a voulu qu’elle retrouve le père d’Evan, Mathieu! Après une soirée arrosée, il y a dix-sept ans, ils ont eu une aventure d’un soir. Ils ne se sont jamais revus et Charlotte a gardé sa grossesse secrète. Comment Mathieu va gérer la nouvelle? Avec Charlotte voudront-ils révéler ce secret à Lisa? Evan va-t-il enfin connaitre l’identité de son père? En parallèle, c’est le coup de foudre entre Armelle, la cousine coiffeuse de Juliette qui a installé un…