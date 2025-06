Christophe Daniel fait coup double en Valais

VTT. Le Raid Evolenard a désigné samedi en Valais les champions romands et cantonaux de VTT. Le Marsensois Christophe Daniel (seniors) a fait coup double sur 35 km. Une distance sur laquelle Julie Thiémard (Vuadens, dames), Quentin Dunand (Châtel-Saint-Denis, hommes), Lucie Reichenbach (Morlon, dames 2) et Julien Fellay (Sorens, masters 1) ont aussi remporté les lauriers fribourgeois. A noter encore les titres cantonaux de Maxime Deschenaux (Vauderens, hommes) et de Cédric Remy (Vuisternens-devant-Romont, masters 2) sur 62 km, ainsi que de Rafael Zobel (Bulle) et Zoé Sudan (Villaz-Saint-Pierre) chez les cadets. GR