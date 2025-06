Contre les barbares, il faut montrer les muscles

Une époque formidable

On se souvient des «sauvageons» de Jean-Pierre Chevènement, en 1999. Puis de la «racaille» de Nicolas Sarkozy en 2005. Voici les «barbares» de Bruno Retailleau. Il a choisi ce terme pour qualifier les casseurs qui ont sévi dans toute la France à la suite de la victoire du PSG en Ligue des champions. Les mots changent, les ministres de l’Intérieur aussi, les emmerdes restent.

Et après? Plus que barbares, ce sera quoi? Les brutes? Les truands? Les cinglés? Les dingues et les paumés? Les voyous? Non le mot sonne un peu trop sympathique, un peu trop Brassens (Je suis un voyou). Vauriens et fripouilles sont jolis, mais ce registre chenapans et garnements ne dit pas ce qu’il faut dire. Un mot qui rime avec barbares, peut-être? Comme connards ou salopards? En tout cas, il…