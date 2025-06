Derrière les exploits, un héros en fol émoi

LIVRES

Cory Richards

LES BRÛLURES DE GLACE

Editions Paulsen, 424 pages

Alpiniste hors pair, aventurier chevronné, photographe reconnu ou encore conférencier. Cory Richards fait référence dans le milieu. Il a gravi l’Everest sans oxygène, réalisé la première hivernale du Gasherbrum II où il survécut à une avalanche. C’est pourtant son combat avec son for intérieur que l’Américain livre dans Les brûlures de glace (Editions Paulsen). Une autobiographie dense, brute et sans honte, qu’il faut prendre le temps de lire pour mesurer les démons ayant rongé ce héros adulé.

«J’ai des privilèges, des opportunités et des ressources. J’ai tout. Et pourtant, je suis plus malheureux que jamais», confie cet himalayiste né dans les Rocheuses. Diagnostiqué bipolaire, Cory Richards connaît une enfance…