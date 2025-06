Des cambrioleurs mineurs ont sévi à Bossonnens et Châtel-Saint-Denis

VEVEYSE. Plusieurs affaires de vols et de cambriolages occupaient la police cantonale depuis fin février sur l’ensemble du canton. Les larcins étaient principalement commis dans des restaurants, des commerces, ainsi que dans des caves d’habitations privées. Finalement, les enquêtes menées ont permis de mettre la lumière sur un groupe de douze personnes, dont la plupart sont mineurs. Les suspects sont âgés de 13 ans à 19 ans et habitent la région. Au total, 45 cas de cambriolages et de vols leur seraient imputés. «Dans la plupart des cas, sept des douze individus auraient agi ensemble», informe la police. Les faits se sont déroulés dans plusieurs localités, dont Bossonnens et Châtel-Saint-Denis, mais aussi Grolley, Givisiez, Courtepin et Fribourg. Le montant des préjudices et des dommages…