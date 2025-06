Du changement au restaurant des XIII-Cantons

CHÂTEL-SAINT-DENIS. Après 14 années passées aux commandes du restaurant Les XIII-Cantons, à Châtel-Saint-Denis, Raphaël Blanc a cédé les rênes de l’établissement. Depuis le 1er juin, Alessio et Manuela Melileo ont repris ce lieu emblématique de la Grand-Rue. Ils ont ouvert en début de semaine. Domicilié dans son canton d’origine, le Valaisan Raphaël Blanc, bien connu pour ses burgers et ses tartares artisanaux, évoque une décision dictée par la distance et l’envie de renouveau: «C’est compliqué de gérer un établissement aussi loin, j’ai donc vendu le fonds de commerce.» TC