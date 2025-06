Et si Marnie retrouvait le printemps?

David Nicholls

RENDEZ-VOUS ICI

Belfond, 416 pages

On a l’impression de déjà voir le film. Une comédie romantique tout ce qu’il y a de plus classique, avec un homme et une femme à peine sortis d’une rupture, qui sont les seuls à ne pas se rendre compte qu’ils doivent finir ensemble. Auteur d’Un jour – le roman s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires dans le monde et a été adapté au cinéma et en série Netflix –, l’Anglais David Nicholls joue habilement avec ces codes. Il parvient, même en suivant ce schéma traditionnel, à conserver la tension, notamment grâce à son humour, à la justesse de ses personnages et à sa manière d’alterner leurs points de vue.

Rendez-vous ici est l’histoire d’une traversée. Une vraie, physique, à pied, d’une côte à l’autre de l’Angleterre. Marnie, solitaire…