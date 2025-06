A Fribourg, le Belluard Bollwerk questionne la terre et nos relations

Dès ce soir et jusqu’au 5 juillet, plus de 30 performances, concerts, spectacles invitent à réfléchir à nos liens avec la terre et avec nos semblables. Au Belluard Bollwerk, il sera question de colonialisme, d’actualité dramatique, de sorcières, de solidarité, de résistance…

ERIC BULLIARD

FRIBOURG. Pour son premier Belluard Bollwerk en tant que directrice, Elisa Liepsch a choisi d’explorer le thème de la terre, du sol, du territoire, du sous-sol. Sous l’intitulé The grounds we share, cette 42e édition du festival des arts contemporains de Fribourg s’ouvre ce jeudi et programme 34 propositions jusqu’au 5 juillet. La forteresse du quartier d’Alt et ses alentours constituent une fois de plus le cœur de la manifestation.

«Comment nous relionsnous les un·e·x·s aux autres et comment nous…