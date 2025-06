ATTALENS

Gérard Savary s’est éteint le jeudi 12 juin au CHUV, à Lausanne, dans sa 81e année. Une cérémonie a eu lieu le 18 juin en l’église d’Attalens.

Gérard est né le 1er juin 1945, à la ferme des Moulinets, à Sâles. Il était le petit dernier d’une fratrie de sept enfants, entouré de l’amour de ses parents, Casimir et Marie, et de ses trois sœurs et trois frères. Ce bonheur simple, fait de travail, de nature, de liens solides, fut le socle sur lequel il a bâti sa vie.

Après l’école secondaire, Gérard fit son apprentissage au Garage Moderne à Bulle, puis poursuivit sa carrière chez Derendinger. Il commença à Berne en 1963, puis travailla à Lausanne jusqu’à sa retraite en 2008. Un long parcours professionnel, fait de rigueur, de constance et d’engagement.

Mais la plus belle aventure de…