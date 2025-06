VTT. Comme en 2024, Ilona Chavaillaz a remporté les Chemins du Soleil en duo avec Maya De Backer. La vététiste de Sommentier et son binôme du Team Chiffelle ont bouclé dimanche les quatre étapes de l’épreuve française en 16 h 41, soit avec plus de 3 heures d’avance sur leurs plus proches concurrentes. GR