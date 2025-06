AUTOMOBILISME. Le Valaisan Joël Volluz a remporté dimanche la course de côte La Roche-La Berra. Vainqueur avec un chrono cumulé de 3’21”492, le pilote de l’Ecurie 13 Etoiles a signé la montée la plus rapide en 1’40”182. Soit à plus d’une seconde du record établi par l’Argovien Robin Faustini en 2024. Meilleur représentant régional au classement scratch, Fabrice Winiger (Sporting de Romont) a pris la 21e place. GR