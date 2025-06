A l’affiche en 2e ligue interrégionale

Stade du Glaney à Romont, samedi à 18 h

CS Romontois vs Collombey-Muraz

Un match et un joueur à suivre:

Jonas Progin

24 ans, défenseur du CS Romontois

«Nous avons manqué d’efficacité dans les deux surfaces samedi passé lors de notre défaite à Echichens (2-1). Un match que j’ai commencé au milieu de terrain pour pallier les absences. Ça faisait un petit moment que je n’avais pas joué aussi haut et j’étais content de retrouver mon poste de latéral en fin de match (rires). Même si nous ne pouvons plus prétendre à la place de meilleure équipe fribourgeoise de 2e ligue interrégionale, l’objectif est toujours de finir le plus haut possible. C’est pour ça que nous voulons gagner nos deux derniers matches. Pour Michel (Golliard, le nouvel entraîneur), ça serait aussi une bonne manière de…