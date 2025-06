A l’agenda

BOTTERENS

Place de jeu: l’association Papille-ON organise la Fête des papilles, ateliers pédagogiques, ateliers de cuisine, contes et dégustation. Programme sur www.papille-on.com. Di 13-17h.

BROC

Electrobroc: visite guidée en individuel. Horaires: lu-me-ve 14 h et sa 10 h et 14 h. Réservation obligatoire www.electrobroc.ch. Sa 10h et 14 h, lu-me-ve 14 h.

BULLE

Place du Marché: marché. Sa 8-13 h.

Musée Gruérien (bibliothèque): animation Né pour lire, un moment parents-enfants (0-5 ans) pour découvrir histoires et comptines. Rens. www.musee-gruerien.ch. Sa 9-10h.

Terrain synthétique zone sportive Bouleyres: Walking football pour senior(e)s. Venez découvrir cette variante du football pratiquée en marchant. Ma dès 10 h.

Tréteaux de Chalamala: Une journée très particulière, spectacle présenté…