L’ultime frisson de la reine du morbide

Mo Hayder

CRÂNE D’OS

Les Presses de la Cité, 432 pages

Il y a le plaisir de retrouver un roman de Mo Hayder et la tristesse de savoir qu’il n’y en aura pas d’autres. Disparue en 2021, à 59 ans, des suites d’une maladie, la romancière britannique laissait derrière elle ce thriller, dans la lignée qui a fait son succès, de Birdman (2000) à Viscères (2015), en passant par Tokyo, Rituel, Skin, Proies ou encore Pig Island: on y retrouve une atmosphère glauque, une fascination pour le morbide, une manière de fouiller l’âme humaine dans ce qu’elle a de plus noir, voire de plus pervers. Avec parfois, aussi, une attirance pour le surnaturel, que l’on retrouve dans ce glaçant Crâne d’os.

Après plusieurs années dans la police à Londres, Alex Mullins est de retour dans son village de la campagne…