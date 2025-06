La culture en films

TS1, JEUDI, À 20 H 10

I am Martin Parr

En 1994, Martin Parr rejoint l’agence Magnum, devenant l’un des photographes les plus emblématiques de son époque. Derrière ses clichés iconiques, découvrez un photographe audacieux, dont l’obsession pour ses sujets, ses cadres et ses couleurs a révolutionné la photographie contemporaine. Dans ce road trip captivant et exclusif à travers l’Angleterre, suivez l’inimitable Martin Parr dans une rétrospective de ses 50 ans de carrière. Un voyage à la rencontre d’un véritable iconoclaste, à la fois critique et espiègle, qui nous fait voir notre société sous un angle aussi percutant qu’inattendu. ■