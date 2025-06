La montagne bouge, les cabanes aussi

Les cabanes de montagne représentent l’ADN du Club alpin suisse. Pourtant, plusieurs d’entre elles sont aujourd’hui fermées, car menacées par les effets du changement climatique. Décryptage.

PHILIPPE HUWILER

Quand un village comme Blatten disparaît sous un éboulement, les refuges d’altitude n’ont plus qu’à bien se tenir… à la montagne. Mais cela ne suffit pas. Le Club alpin suisse (CAS) analyse les effets du changement climatique sur ses 152 cabanes et bivouacs, dans le cadre de l’ensemble d’études «Cabanes CAS 2050».

La fonte du pergélisol, l’augmentation des dangers naturels et l’altération des paysages sont notamment scrutées de près. Et le diagnostic n’est pas bon.

Plus d’un tiers des refuges (65) «sont potentiellement menacés par le dégel du pergélisol ou par des éboulements dans un…