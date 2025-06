La présidente remet son mandat

POLITIQUE. Le Parti vert’libéral (PVL) fribourgeois va changer de tête. La présidente Caroline Revaz quittera ses fonctions au mois d’août prochain, lors de la prochaine assemblée générale de la formation politique qui désignera également son successeur. Caroline Revaz assurera toutefois «une transition harmonieuse jusqu’à la fin de l’année 2025, afin de transmettre le relais à la future présidence», précise un communiqué du PVL.

Elue à cette fonction en 2021, «elle a œuvré à structurer et professionnaliser le parti, tout en renforçant les liens internes, avec les sections et les membres, et externes, notamment avec les autres partis politiques, les milieux économiques et la société civile», ajoute le parti, qui lui adresse ses «sincères remerciements pour l’ensemble de son…