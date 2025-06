Deché-delé

Ou pi dou Molèjon è di j’Alpètè, ch’ètsapè d’ouna chourche on galé felè d’ivouè, l’è la Trêma. Avui chapyinthe, i prin liji dè moujâ pê la tyinta vèchera i rèdjindrè la pyanna, ha dè la Grevire ou bin ha dè la Vevéje? In bèthèyin on bokenè, pou-t-ithre ouna dyindyèta, l’a rèyi dè chobrâ tota gruvèrina. Vinyin di patchi dou Tsavô-Bourlâ, le ryô dou Mormotê vin li bayi on bokon mé dè tourdze. In pachin pê lè Viyu, l’inbârkè avui li dutrè ryô ke dèchindon di patchi dè la Pitita è dè la Granta Cithare. On bokon pye dèmènadjàja, l’è in grôcha konfyinthe ke felè in kontre Bulo. Chu chon pachâdzo chè tràvè l’anhyan kovin dè la Pâ-Dyu yô, on yâdzo, lè mouêno ch’in chèrvechan po fére a veri la grôcha ràvoua dè lou moulin.

Po charâ on bokon cha nyèrga, di duchèrètè chon j’ou fête è chin…