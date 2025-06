Le combat continue sans lui

MUSIQUE

Frères 2 Misère

LA SECONDE D’APRÈS

Verycords

«Rien n’a vraiment changé depuis ce temps-là / Quand Mano nous chantait le combat…» Ces premiers mots comme pour expliquer l’urgence de se reformer. Lancés par Mano Solo (disparu en 2010) et Napo Romero (Frère Po), Les Frères Misère n’ont sorti qu’un album, en 1996, mais ces sacrés frangins ont marqué les esprits par leur punk-rock très politisé. Face à notre triste époque, Frère Po a repris sa guitare, entouré des complices Frère Tu aux claviers et Frère Eon à la batterie, rejoints par Sœur Dia, à la basse. Côté chant, il a fait appel à Fredo des Ogres de Barback, Laulo des Hurlements d’Léo et Mélanie de Melissmell.

Au-delà des cris de colère et de l’appel à la fraternité, l’album prend la forme d’un hommage. A l’image de cette Ballade à…