FOOTBALL. Le FC Bulle a annoncé mardi la signature de Valton Behrami. Après un prêt la saison passée à Delémont, le gaucher de 21 ans n’a pas été conservé par le Servette FC et atterrit pour un an à Bouleyres. Il compte cinq apparitions en Super League, près de dix en Challenge League et quelque cinquante en Promotion League. Pour rappel, les Gruériens entameront leur préparation le 24 juin. Premier match amical prévu le 5 juillet au Stade Lausanne-Ouchy. VT