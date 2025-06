Le gardien du Bivouac

Propriétaire du Bivouac, aux Paccots, Stéphane Fivaz raconte une vie consacrée à son camping. Un petit coin où il a grandi, avant d’en prendre les rênes.

VALENTIN CASTELLA

«Lorsqu’on est jeune, on ressent forcément des envies d’ailleurs, afin de ne pas suivre les traces de ses parents. Et puis, finalement, quand on va ailleurs, on se rend compte qu’on est plutôt bien chez soi.» Pour Stéphane Fivaz, c’est au Bivouac, le camping des Paccots. Agé de 54 ans, il y travaille depuis 1996. Il a officiellement repris le flambeau de sa mère Marie-Rose et de son père Jean-Paul en 2004.

Une décision qu’il explique simplement. «J’ai ressenti un besoin de continuité. Les enfants d’agriculteurs ou de commerçants connaissent bien ce sentiment. Celui de poursuivre l’œuvre de ses parents, qui ont tant…