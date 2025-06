Le TC Bulle pour l’histoire

TENNIS. La situation est claire: le vainqueur du match TC Bulle – Allmend Luzern de samedi accédera à l’unique tour de promotion pour la Ligue nationale A. Ce serait une première pour le club gruérien. «On est confiants. On a un excellent groupe et l’avantage d’évoluer à la maison. On a hâte de prendre du plaisir entre joueurs et avec le public. C’est pour ça qu’on s’entraîne», préface Adrien Berrut (N3 35), le droitier du TC Bulle.

Présent depuis 3 ans dans l’équipe, le Valaisan essaie «d’être solide en simple» et amène sa pierre à l’édifice en double où il est «très bon. J’apporte aussi mon énergie, même si j’ai 19 ans. Avant, j’étais plus timide. Puis je suis parti dans une université aux Etats-Unis. J’ai appris ce que c’était d’appartenir à un groupe et de bosser ensemble. J’ai pris…