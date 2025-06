Les élèves du CO de la Glâne sur la scène du Bicubic

ROMONT. Lundi à 19 h au Bicubic de Romont se produira la troupe de théâtre du Cycle d’orientation de la Glâne. Les acteurs, des élèves de 11e année, présenteront la pièce La folie de la réalité, mise en scène par Jean-Ahmed Trendl. Elle raconte le quotidien d’un hôpital psychiatrique surchargé, fréquenté par des patients déroutants et attachants, ainsi que par un personnel soignant débordé et à bout. «Laissez-vous surprendre par l’humanité qui se dégage de ce lieu que personne n’a choisi de fréquenter», décrit le CO de la Glâne. VAC