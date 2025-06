Les carnavals au cœur de la nouvelle enquête photographique fribourgeoise

NOMINATION. La 15e édition de l’Enquête photographique fribourgeoise a été confiée à Thaddé Comar. Le photographe franco-suisse, lauréat du Swiss Design Award en 2023, s’intéressera à la tradition du carnaval dans le canton et aux espaces liés à leurs imaginaires. Il souhaite explorer les éléments culturels et affectifs de cette fête, tout en s’interrogeant sur les dimensions politiques, sociales ou territoriales qui y sont liées. Dans un communiqué, le canton explique que l’artiste, reconnu pour son approche mêlant esthétique et questionnement politique, s’intéressera à divers carnavals, dont ceux de Fribourg, Bulle, Broc, Morat et Châtel-Saint-Denis. Le résultat de cette enquête sera présenté dans une publication et une exposition à la Bibliothèque cantonale universitaire début 2027. VAC