née Delacombaz

ALBEUVE

Marie-Françoise Beaud s’est éteinte le mercredi 11 juin, à l’âge de 88 ans, entourée de sa famille. La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église d’Albeuve, ce vendredi 13 juin.

Marie-Françoise est née le 23 novembre 1936 dans le foyer d’Honorine Delacombaz, où vivait également son oncle Joseph, qui l’a élevée comme sa fille.

A l’âge de 10 ans, elle s’occupa des enfants de la famille de Berthe et Benoît Beaud et plus particulièrement de leur fille Régina, dont elle devint plus tard la marraine.

Elève studieuse, elle appréciait l’école et les sorties scolaires en compagnie de sa marraine, la maîtresse Boschung. Au terme de sa scolarité, elle effectua son école ménagère à Neirivue, où elle rencontra son amie pour la vie, Maguy. Ce n’est que bien plus tard…