Mary Shelley, une œuvre au-delà de Frankenstein

L’écrivaine anglaise Mary Shelley a bousculé les codes et laisse un héritage littéraire qui dépasse sa monstrueuse création. Un volume de la collection Bouquins le rappelle à travers ses romans et nouvelles.

ROMAIN MEYER

De Mary Shelley, on retient souvent sa plus brillante création, Frankenstein, et son monstre recomposé. Cette histoire sensible – loin des clichés que le cinéma développera au cours du XXe siècle –, réflexion philosophique et drame horrifique, donnera par ailleurs naissance à un genre tout entier: la science-fiction. C’est dire l’importance historique de cette œuvre.

Il serait dommage cependant de réduire la production de l’autrice à ce seul récit. Elle a écrit d’autres romans et plusieurs nouvelles intéressantes associant terreur et anticipation. Certaines étaient encore…