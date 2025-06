Pixel et cætera

L’ADVERSITÉ. Pas lu Le Code Berset, livre d’entretien entre Alain Berset et le professeur Gregor Hasler, psychiatre et neuroscientifique. Selon les recensions, il est question de gestion du stress, de la force de décider en période de crise, de la traversée du ministre de la Santé durant la pandémie de Covid, bref de résilience, cette capacité à «vivre, à se développer, en surmontant les chocs traumatiques, l’adversité» (Petit Robert). L’actualité d’Alain Berset ne s’arrête jamais. Dans les librairies, mais aussi face au public: le 26 juin, il donnera une conférence sur le thème «Etat des valeurs européennes: convergences et divergences», à l’invitation du Club 44 à La Chaux-de-Fonds. Précisions: à 20 h 15, à la Maison du peuple, rue de la Serre 68. C’est peut-être cela aussi, la…