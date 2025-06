Plongée au cœur de la fête fédérale avec Romont-Gym

La 77e Fête fédérale de gymnastique se termine ce dimanche à Lausanne.

Immersion avec Romont-Gym lors des épreuves de société vendredi à Beaulieu.

Entre stress, chaleur et célébrations, les Glânois ont pleinement profité de l’événement.

GLENN RAY, À LAUSANNE

GYMNASTIQUE. «On ne se fait pas mal, on se fait plaisir, on se fait pas mal plaisir!» Il est 8 h 40 vendredi à Beaulieu lorsque le cri de guerre de Romont-Gym résonne. Quinze gymnastes «noir et jaune» s’élancent dans la foulée sur l’épreuve des anneaux balançants de la 77e Fête fédérale de gymnastique à Lausanne.

Deux heures plus tôt, une délégation glânoise d’une quarantaine d’athlètes était réunie sur le quai de la gare de Romont. «C’est ma deuxième fête fédérale après Aarau en 2019. J’aurai plus de repères, mais la pression sera…