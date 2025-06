Régionaux à la puissance 10 en équipe de Suisse

SKI-ALPINISME. Dix des 31 athlètes de l’équipe nationale pour l’hiver 2025-2026 seront régionaux: Thomas Bussard (Albeuve) rejoint son frère Robin et Marianne Fatton (Charmey) dans le cadre olympique, Rémi Bonnet (Charmey) figure dans le cadre A, Mathieu Pharisa (Estavannens) est promu dans le cadre B, tandis que Lucas Pasquier (Broc) est placé dans le nouveau cadre C. Enfin, la relève comprendra Malik Uldry (Châtel-Saint-Denis, M20), Arno Mooser (Pringy, M20) ainsi que les recrues du Centre régional ouest Lisa Jaquet (Estavannens, M20) et Martin Barras (Botterens, M18). QD