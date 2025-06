Rencontre entre le monde de l’entreprise et les écoliers

CO DE LA VEVEYSE. Le Lions Club de la Veveyse organise vendredi la 7e journée de l’Economie et de la jeunesse. La manifestation se déroulera, comme d’habitude, au Cycle d’orientation de la Veveyse de Châtel-Saint-Denis. Durant la matinée, les élèves de 10H auront l’occasion de découvrir un comptoir des métiers présentés par une vingtaine de professionnels de la région. Banque, assurance, pâtisserie, électricité, mécanique automobile, peinture, paysagisme ou construction, de nombreux secteurs d’activité seront mis en exergue. L’après-midi, les adolescents de 11H et plus de 160 entrepreneurs et acteurs du tissu économique et politique du district assisteront à une conférence du réalisateur Pierre Monnard. Enfin, un repas de soutien se tiendra au foyer de l’Univers@lle. Le Lions Club de la…