Rendez-vous avec le crime

RTS1, MARDI, À 21 H 40

La femme qui se présente à Samson, vient de la «Villa Agatha» et Samson a de bonnes raisons de penser que la charmante vieille dame n’a plus toute sa tête quand elle affirme qu’on vole des objets de valeurs aux résidents, dont son beau pilulier en or, et que «cette femme» leur veut du mal. «Elle», c’est Louna, la nouvelle directrice de la résidence, une jeune femme réfugiée d’Europe de l’est, cible idéale puisqu’étrangère. Là encore Samson a du mal à croire aux élucubrations de la vieille dame, mais quand celle-ci décède «accidentellement», il se lance d’autant plus vite dans l’enquête que son propre père Joseph vit dans la résidence, et confirme qu’il s’y passe des choses étranges. Aidée de Lila, surdouée en techniques informatiques, ils décident d’installer leur…