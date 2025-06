Robin Golliard fait le grand saut

A bientôt 26 ans, le Gruérien va découvrir le monde pro et la Challenge League avec Yverdon Sport.

PIERRE SCHOUWEY

FOOTBALL. Les vacances au Portugal sont tombées à l’eau pour une excellente raison: jeudi, plutôt que de se dorer la pilule sur les belles plages lusitaniennes, Robin Golliard passait sa visite médicale. Celle-ci ayant donné satisfaction, il s’est engagé pour les trois prochaines saisons avec Yverdon Sport, fraîchement relégué en Challenge League.

Après quatre saisons et demie au FC Bulle et deux à Breitenrain, le Gruérien grimpe d’un nouvel échelon. A bientôt 26 ans, celui qui a accompli une partie de sa formation à Young Boys découvrira la ligue nationale et le monde professionnel. «Accéder au monde pro, qui plus est dans un club qui a des ambitions et un joli projet, ça…