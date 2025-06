Télévision

Au cours d’une promenade, des personnalités et un.e de leur proche entament un dialogue pour se dire des choses essentielles. Un pas en avant pour libérer les mots et mieux se comprendre. Une marche autant qu’une démarche qui permet de découvrir de manière plus intime quatre personnalités. Cette semaine: Justine Mettraux.

Mercredi, à 20 h 10, sur RTS1.