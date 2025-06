Science grand format - L’histoire au scalpel

FRANCE 5, VENDREDI À 21 H 05

L’étrange histoire des coeurs des rois

Philippe Charlier, médecin légiste et anthropologue, enquête sur deux des rois les plus importants de l’histoire de France: Louis XIII et Louis XIV, père et fils, le premier dit «Le Juste» et le second, «le Roi-Soleil». Après avoir consulté des archives exceptionnelles et des spécialistes, le médecin établi le carnet de santé des deux monarques et s’intéresse aux mystères des restes des deux souverains. Pour déterminer les causes de leur mort, Philippe Charlier a eu accès à des reliques surprenantes: les coeurs momifiés de Louis XIII et Louis XIV. ■