Science grand format

L’énigme des géants de l’île de Pâques

L’île de Pâques, une terre isolée au milieu du Pacifique sud, est connue dans le monde entier pour une raison: les moaïs. Ces mystérieux géants de pierre parsèment l’île et se dressent comme des sentinelles. Qui les a construits? Dans quel but? Les chercheurs ont longtemps pensé qu’une frénésie de construction avait provoqué la chute de la société autochtone. Mais de nouvelles études bousculent cette théorie. La génétique ouvre des pistes surprenantes sur l’origine des bâtisseurs de moaïs, et sur la tradition dont ces statues sont issues. Des techniques d’investigation révolutionnaires expliquent pourquoi ces colosses ont vu le jour, comment ils étaient sculptés et déplacés et ce qu’il est advenu de leurs créateurs. ■