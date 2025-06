Science grand format

FRANCE 5, JEUDI, À 21 H 05

Angkor, le mystère des temples de bronze

Dans la jungle cambodgienne, le site d’Angkor demeure l’un des plus grands mystères archéologiques du monde. De récentes découvertes et les archives historiques suggèrent que ces temples majestueux, aujourd’hui réduits à de superbes vestiges de pierre, étaient autrefois ornés de statues et d’éléments en bronze d’une richesse insoup- çonnée. Le bronze revêtait en effet une grande importance dans l’art et la spiritualité khmère. Alors qu’une grande exposition se prépare au musée Guimet, à Paris, une statue de Vishnu, découverte en 42 fragments et partiellement restaurée, fait l’objet d’une reconstitution spectaculaire. ■