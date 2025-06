Soutien du Rotary Club à Bossonn’Art

DON. Un chèque de 13 000 francs a été remis à l’association Bossonn’Art par le Rotary Club Châtel-Saint-Denis. Cette somme résulte d’un souper de soutien organisé le 10 juin. Il permettra l’instauration d’une nouvelle récompense: le Prix Bossonn’Art. Celui-ci a pour objectif de récompenser et de soutenir les artistes suisses, qu’ils soient en formation ou autodidactes. «Un jury, composé de professionnels du milieu et des membres de l’association, sélectionnera le projet gagnant, qui recevra un soutien financier pouvant atteindre jusqu’à 5000 francs.» En plus de cet aide, le lauréat aura l’occasion de présenter ses œuvres lors de la prochaine édition de Bossonn’Art, prévue du 28 août au 19 septembre 2026. VAC