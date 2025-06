Talents et olympiens à Gruyères

VTT. La troisième manche du circuit national Bike Revolution fait étape ce week-end à Gruyères. Samedi, les épreuves des jeunes vététistes commenceront dès 10 h. L’occasion de voir à l’œuvre des talents comme Marwan Karim Barhoumi (Bulle), Aubin Favre (Pringy) et Kim Martinez (Romont). Dimanche, début des festivités dès 8 h 30. Les clous du spectacle sont programmés à 12 h 10 pour les dames élites et à 14 h 10 pour les hommes. La liste de départ mentionne notamment les Suissesses Alessandra Keller, vainqueur à l’ombre du château en 2024 et 7e du cross-country aux Jeux olympiques 2024, et Linda Indergand médaillée de bronze du cross-country aux JO 2021. Côté masculin, le Vuadensois Maxime L’Homme (U23) et les frères sorensois Julien (U23) et Nicolas Bard tenteront de briller à domicile où…