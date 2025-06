Toujours plus haut, toujours plus profond

Jean-Yves Duhoo

UN, DEUX, TROIS PICCARD PIONNIERS DU CIEL ET DES ABYSSES

Dargaud

Il est des familles comme celle-ci, qui ont le sens de la dynastie et de la continuité, même dans le domaine scientifique: les Piccard, de grand-père à petit-fils. Il y a Auguste, le physicien aussi à l’aise et intrépide dans les airs que dans les profondeurs, qui a ouvert la voie dans les années 1920. Les entreprises de ce précurseur de génie seront reprises par son fils Jacques. Il ira encore plus bas, jusqu’à se poser au fond de la fosse des Mariannes, l’endroit le plus profond des océans, «culminant» à 10 916 mètres. De ses essais, il développera une profonde conscience écologique, qu’il partage avec son fils Bertrand, le médecin qui fit le tour du monde en ballon et en avion à énergie solaire. Chacun…