Tous morgane de lui

Pour marquer ses 50 ans de carrière, Renaud sort un Live à La Cigale, enregistrement inédit d’une soirée exceptionnelle: en septembre 2007, il offrait à 1200 fans un concert de 5 h 30, avec 67 chansons.

ÉRIC BULLIARD

Il commence par Où c’est qu’j’ai mis mon flingue? La chanson qui ouvrait Un Olympia pour moi tout seul, l’enregistrement culte de 1982. Vingt-cinq ans plus tard, ce morceau énervé lance un autre concert mythique. Nous sommes à La Cigale, le 29 septembre 2007. Devant quelque 1200 privilégiés, Renaud donne une prestation de cinq heures et demie et 67 chansons. L’enregistrement (réduit à 4 h 45) est enfin disponible, en différents formats et coffrets, histoire de marquer ses cinquante ans de carrière.

Dès le départ, ce concert ne ressemble à aucun autre. Alors qu’il vient…