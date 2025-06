Tribune libre

Toujours plus de zones payantes

A propos du stationnement en ville de Bulle.

Dans la Feuille officielle du canton de Fribourg du 6 juin, j’ai pris connaissance des mesures de circulation et surtout de parcage pour la commune de Bulle.

La première informe que le parcage avec disque de stationnement est supprimé dans plusieurs rues. Les six mesures suivantes informent de la création ou de l’extension de «zones de parcage contre paiement». Avec un plan de la commune sur une feuille A4, j’ai repéré et localisé toutes ces zones de parcage. Constatation principale: tout le centre de la ville de Bulle et de La Tour-de-Trême est touché. Il faudra faire plusieurs fois le tour de la ville pour trouver une place de stationnement, ce qui veut dire encore une augmentation de pollution.

Il me semble…